Ученые были поражены, когда откопали инструмент, которому 500 тысяч лет: чем он оказался

Археологи из Университетского колледжа Лондона и Музея естествознания описали открытие необычного доисторического инструмента, который был изготовлен из кости слона. Такой артефакт был найден в 1990-х годах на археологических раскопках в Боксгрове в Западном Сассексе (Англия), однако только недавно он был идентифицирован как нечто большее, чем просто фрагмент кости, пишет Discover Wildlife.

Речь идет о молотке, который является самым старым инструментом, изготовленным из кости слона и когда-либо найденным в Европе. Известно, что ему 500 тысяч лет, что примерно на 200 тысяч лет больше, чем возраст Homo sapiens. Это говорит о том, что его изготовил более древний вид человека.

Исследователи считают, что его могли изготовить либо неандертальцы, либо современный им вид, известный как Homo heidelbergensis. Сложная конструкция молотка говорит о том, что эти ранние люди были искусными мастерами и прекрасно приспособились к среде, в которой жили.

"Это удивительное открытие демонстрирует изобретательность и сообразительность наших древних предков. Они обладали не только глубокими знаниями о местных материалах, которые их окружали, но и тонким пониманием того, как изготавливать высокоточные каменные орудия. Кость слона была редким, но очень полезным ресурсом, и, вероятно, это было орудие значительной ценности", - рассказал главный автор исследования Саймон Парфитт.

Отмечается, что молоток длиной 11 см, шириной 6 см и толщиной 3 см имеет примерно такой же размер, как брусок мыла. Также на нем есть много следов, которые свидетельствуют о том, что его специально сформировали и интенсивно использовали.

"С помощью методов 3D-сканирования и электронных микроскопов, чтобы более подробно рассмотреть эти следы, исследователи обнаружили, что в них вкраплены крошечные фрагменты кремня, что свидетельствует о том, что его использовали как мягкий молоток для удара, формирования и заточки каменных инструментов", - добавили в Discover Wildlife.

Несмотря на то, что кость, из которой изготовлен молоток, достаточно толстая и плотная, чтобы указать на то, что она происходит от слона или мамонта, она является неполной, чтобы определить точный вид животного, пишут в издании.

"500 000 лет назад слоны и мамонты бродили по большей части Европы, но в южной Англии они были редкими. Открытие доисторического молотка, изготовленного из кости слона, свидетельствует о том, что его создатели понимали, насколько они редки и что их стоит искать. Это также свидетельствует о том, что они были способны изготавливать инструменты, которые были более совершенными и сложными, чем у некоторых других современных доисторических людей", - подчеркивают в материале.

В частности, соавтор исследования Сильвия Белло добавила:

"Наши древние предки были опытными в использовании инструментов. Сбор и обработка фрагмента кости слона, а затем использование его в различных случаях для формирования и заточки каменных инструментов свидетельствует о высоком уровне сложного мышления и абстрактного мышления. Они были изобретательными собирателями доступных материалов и хорошо знали, как лучше всего их использовать".

