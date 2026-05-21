Археологи нашли скелет животного возрастом 1000 лет: о чем он 'рассказал' (фото)

Древний скелет динго, обнаруженный вдоль реки Баака (Дарлинг) в Австралии, дает археологам редкую возможность заглянуть в жизнь коренных общин, живших рядом с дикими собаками почти 1000 лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

По всей видимости, животное пережило серьезные травмы, прежде чем было преднамеренно похоронено на церемониальном месте, которое оставалось активным еще долго после его смерти.

Отмечается, что кости были впервые обнаружены в результате эрозии в 2020 году вдоль дорожной выемки примерно в 1300 километрах к западу от Сиднея. Результаты исследований, позже опубликованные в журнале Australian Archaeology, стали следствием сотрудничества старейшин племени Баркинджи и исследователей из Австралийского музея. В культуре Баркинджи гарли, или динго, считались частью повседневной и церемониальной жизни.

Исследователи обнаружили, что скелет самца динго датируется периодом от 963 до 916 лет назад и принадлежал животному, которому на момент смерти было от четырех до семи лет. Его зубы сильно стерты, что говорит о том, что он провел годы на охоте. Скелет также демонстрировал признаки нескольких заживших травм, включая сломанные ребра и перелом голени. В статье предполагается, что травмы могли быть получены во время охоты на кенгуру.

Внимание ученых привлекло то, что животное прожило достаточно долго, чтобы эти травмы зажили. В дикой природе это было бы сложно без ухода и защиты. Доктор Лукас Кунгулос из Университета Западной Австралии и Австралийского музея сказал:

"Это подтверждает, что эти традиции были гораздо более распространены, чем мы когда-то думали. Динго, подобные этому гарли, не просто терпели возле лагерей. Их приручали, они жили с людьми и были частью повседневной жизни".

Он объяснил, что динго не просто терпели возле лагерей, а они жили в тесной связи с людьми и были частью повседневной жизни. Полученные данные согласуются с тем, что общины Баркинджи говорили на протяжении поколений.

Это место захоронения использовалось на протяжении столетий

Интересно, что скелет был намеренно захоронен в мусорной куче - месте, где откладывались органические материалы и раковины, - построенной вдоль берега реки. Археологи считают, что мусорная куча была создана специально для захоронения или примерно в то же время. Использование этого места не прекратилось после захоронения. Исследователи обнаружили, что раковины речных моллюсков продолжали добавляться в мусорную куче на протяжении сотен лет после этого.

Старейшины племени Баркинджи, участвовавшие в проекте, заявили, что это являлось частью церемониального ритуала "кормления", призванного почтить динго как предка. Исследователи утверждают, что это первое научное документальное подтверждение подобного ритуала, связанного с захоронением динго.

Отмечается, что эта деталь особенно выделяется в исследовании, поскольку она показывает, что связь продолжалась еще долго после смерти животного. Место захоронения оставалось значимым для нескольких поколений.

Древние традиции получили научное подтверждение

Раскопки проводились при поддержке Совета старейшин аборигенов Менинди, а также хранителей земель Баркинджи, включая Дейва Дойла и старейшину Барб Куэйл.

Доктор Эми Уэй из Австралийского музея сказала, что способ захоронения динго отражает тот же уровень заботы, который часто проявляется по отношению к уважаемым предкам:

"Если гарли были похоронены с той же заботой и уважением, что и предки, включая матерей и старейшин, это говорит нам о том, что эти животные были глубоко ценимы и любимы".

Исследователи подчеркнули, что скелет не раскрывает забытую традицию. Вместо этого он предоставляет археологические доказательства, подтверждающие знания, которые народ Баркинджи всегда сохранял.

После завершения анализа останки динго были возвращены на "Страну" - термин, используемый в коренной Австралии для описания духовной, культурной и социальной связи с землей предков.

"Это исследование подтверждает то, что народ баркинджи всегда знал. Эти отношения с животными, предками и родной землей были глубокими, целенаправленными и непрерывными", - отметила доктор Уэй.

