Открытие предоставляет неопровержимые доказательства того, что дорога, считавшаяся ключевым местом в истории Исхода, действительно существовала.

В Египте археологи обнаружили остатки огромной крепости, возрастом 3000, расположенной вдоль древнего пути, который использовался во время библейского Исхода.

Крепость, обнаруженная на Северном Синае, расположена прямо на легендарной Военной дороге Гора – том самом пути, который в Книге Исход описан как кратчайший путь, которого избегали израильтяне, когда Моисей выводил их из Египта, пишет Dailymail.

Эксперты заявили, что открытие предоставляет неопровержимые доказательства того, что дорога, долгое время считавшаяся ключевым местом в истории Исхода, действительно существовала и была хорошо укреплена в период, связываемый с бегством израильтян.

Возраст, масштаб и местоположение объекта соответствуют хронологии и географии, описанным в Книге Исход, что вызывает споры о том, насколько древний текст отражает историческую реальность.

Министерство туризма и древностей Египта объявило о находке, описывая ее как одну из крупнейших и наиболее значимых крепостей, когда-либо обнаруженных вдоль пути Гора, военной и торговой артерии, которая некогда соединяла Египет с Ханааном.

Археологи заявили, что крепость, построенная в период Нового царства Египта между 1550 и 1070 годами до н. э., служила мощным форпостом, охранявшим восточную границу империи во времена, предположительно, жизни Моисея.

В Книге Исход 13:17 говорится: "Бог не повел их дорогой через страну филистимлян, хотя она была короче", имея в виду именно этот маршрут.

"Обнаруженная крепость представляет собой физическое напоминание о том древнем месте на дороге, где когда-то стояли воины, наблюдая, как, согласно Писанию, рабы бежали к Красному морю", - говорится в сообщении Министерства.

Открытие было сделано на археологическом участке Телль-эль-Харуба в Шейх-Зувейде, бедуинском городе в Северном Синае в Египте.

Раскопки выявили обширное укрепление площадью около 8 тыс. кв м с 11-ю оборонительными башнями, толстыми стенами из сырцового кирпича и свидетельствами повседневной жизни на его территории.

Кроме того, были обнаружены черепки керамики, керамические сосуды и ручка кувшина с клеймом имени фараона Тутмоса I, правившего примерно с 1506 по 1493 год до нашей эры, что помогло исследователям датировать сооружение периодом расцвета египетской империи.

"Находки подтверждают, что крепость была полноценно функционирующим центром повседневной жизни солдат", - отмечается в заявлении Министерства.

Археологи также обнаружили множество вулканических камней, по-видимому, импортированных с греческих островов, а также большую хлебную печь и остатки окаменевшего теста поблизости - яркие детали, дающие четкое представление о жизни на обширных территориях Египта.

Шериф Фатхи, министр туризма и древностей Египта, заявил, что крепость открывает "новые главы выдающейся военной истории Египта", подчеркивая при этом важность Синая как "земли, хранящей уникальные свидетельства цивилизаций на протяжении веков".

Историки отмечают, что, хотя находка не доказывает историю Исхода в полном объеме, она подтверждает ключевые элементы ее предыстории, особенно существование тщательно охраняемой военной дороги, которую, согласно Библии, израильтянам было предписано избегать.

Дорога Гора, усеянная такими крепостями, служила важнейшим торговым и военным путем, простиравшимся от дельты Нила в Египте до границ Ханаана.

Ее наличие свидетельствует о том, что Египет сохранял твердый контроль над территорией, которую израильтянам предстояло пересечь, что помогает объяснить, почему в библейском повествовании Бог вел их по более длинному пустынному пути.

