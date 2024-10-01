Основываясь на своих моделях, группа ученых оценивает, что от 15 до 50 метров нынешней высоты Джомолунгмы могли быть результатом "пиратства" в дренажных системах реки Арун.

Ученые полагают, что им удалось выяснить, почему гора Эверест, известная как Джомолунгма в Тибете и Сагарматха в Непале, так резко выделяется на фоне остальных вершин Гималаев.

Согласно новым моделям, в этом процессе участвует некая упускаемая из виду сила "пиратства", которая может занять до 50 метров самой высокой вершины мира. Но не та, которая грабит корабли в открытом море. Та, которая захватывает реки, пишет ScienceAlert.

Очевидно, что рекордная высота Эвереста в 8849 метров была бы невозможна без столкновения тектонических плит, но однородность геологии вдоль разлома должна сделать все вершины более или менее одинаковой высоты

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Разница между большинством гималайских вершин не превышает 100 метров. Возвышаясь на целых 250 метров над любой из своих соседей, одна из них явно скрывает секрет.

Плюс, Эверест продолжает расти и по сей день, на несколько миллиметров в год, согласно данным GPS, и это быстрее, чем скорость подъема, ожидаемая тектоническими плитами.

Должна быть задействована еще одна сила, и ученые из Китайского университета геологических наук и Лондонского университетского колледжа считают, что нашли ее. Исследование было опубликовано в Nature Geoscience.

Их модели предполагают, что самая высокая вершина в мире была поднята над своими соседями геологическим пиратством, которое происходит, когда одна река "захвачена" соседом. Это изменяет поток осадка и меняет форму рек и их притоков в новые узоры.

Сегодня река Арун является крупным притоком, который прорезает глубокое узкое ущелье через ядро ​​Гималаев, снижаясь на 7 километров по высоте на протяжении 35 километров.

Но когда эта река образовалась много лет назад, ей не нужны были оползни или ледники, чтобы проложить такой глубокий путь через северные склоны Джомолунгмы. Огромный объем текущей воды давал ей всю необходимую энергию.

Примерно 89 000 лет назад, как показывают модели, приток Арун начал забирать больше воды из своей родной реки Коси, и внезапное увеличение мощности могло легко привести к образованию врезания в ущелье.

Удаление больших кусков породы могло бы привести к тому, что земная кора, которая "плавает" на мантии, отскочила бы, тем самым вызвав "поднятие поверхности неразрезанных частей окружающей местности, включая горные вершины", пишет международная группа под руководством Сюй Ханя из Китайского университета геологических наук.

Основываясь на своих моделях, группа оценивает, что от 15 до 50 метров нынешней высоты Джомолунгмы могли быть результатом "пиратства" в дренажных системах реки.

По сравнению с Арун, другие реки, протекающие через Гималаи, имели более постоянную историю течения, что означает, что эрозия у подножия гор примерно такая же, как и эрозия, происходящая на вершинах. Это означает, что общий вес коры, находящейся на мантии, остается относительно стабильным.

Но когда река Арун начала набирать больше воды все эти тысячелетия назад, эта сбалансированная скорость эрозии была нарушена. Поскольку реки уносили больше породы, это привело к подъему земной коры в определенных местах.

Учитывая упругую толщину коры от 10 до 30 км, исследователи подсчитали, что это явление приведет к увеличению скорости подъема поверхности Джомолунгмы до 0,53 мм в год.

Результаты показывают, что самая высокая вершина на Земле сегодня все еще может расти из-за образования речного ущелья - 89 000 лет назад.

Новости об Эвересте

Исследования показывают, что лавины в Гималаях становятся причиной растущего числа смертей и угрожают безопасности альпинистов. Эксперты предупреждают, что высокогорный альпинизм сопряжен с лавинным риском, но глобальное потепление усугубляет опасность во время сезона восхождений в Гималайском хребте.

Согласно недавнему анализу, за последние пять десятилетий по меньшей мере 564 человека погибли в результате схода лавин при восхождении на вершины высотой более 4500 метров в Гималаях.

Если свести данные к 14 вершинам высотой более 8000 метров и нескольким другим вершинам высотой более 6000 метров в Гималаях, то в период с 1895 по 2022 год в альпинизме погибло не менее 1400 человек, 33% из которых произошли из-за лавин.

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