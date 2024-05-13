Они были в отдельных экспедициях, сопровождая своих клиентов.

Британский альпинист и непальский гид побили свои собственные рекорды по количеству восхождений на Эверест, самую высокую гору в мире, сообщили в воскресенье представители туристического сообщества.

Ракеш Гурунг, директор Департамента туризма Непала, рассказал, что 50-летний британец Кентон Кул и 54-летний непальский гид Ками Рита Шерпа поднялись на вершину высотой 8849 метров (29 032 фута) в 18-й и 29-й раз соответственно, пишет CNN.

Они были в отдельных экспедициях, сопровождая своих клиентов.

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Гаррет Мэдисон из американской компании по организации экспедиций Madison Mountaineering рассказал о непальском альпинисте. Он объединился с Ками Ритой, чтобы подняться на вершины Эвереста, Лхоцзе и К2 в 2014 году.

К2, расположенная в Пакистане, является второй по высоте горой в мире, а Лхоцзе в Непале - четвертой по высоте.

Лукас Фюртенбах из австрийской экспедиционной компании Furtenbach Adventures назвал подвиг Кула выдающимся.

"Он является фундаментальной частью индустрии гидов на Эвересте. Кентон Кул - это легенда", - сказал Фуртенбах, возглавляющий экспедицию с китайской стороны Эвереста.

Оба альпиниста поднялись на вершину по маршруту Юго-Восточного хребта.

Маршрут, проложенный первыми восходителями, новозеландцем сэром Эдмундом Хиллари и шерпой Тенцингом Норгеем в 1953 году, остается самым популярным путем к вершине Эвереста.

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор делал это почти каждый год, за исключением трех лет, когда власти закрыли гору по разным причинам. В прошлом году он дважды поднимался на гору.

Восходжения на Эверест

Альпинизм является основным видом туристической деятельности и источником дохода, а также занятости в Непале, где находятся восемь из 14 самых высоких вершин мира, включая Эверест.

Непал выдал 414 разрешений, каждое из которых стоит альпинистам 11 000 долларов на сезон восхождений, который заканчивается в этом месяце.

Альпинисты после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест теперь будут обязаны приносить свои экскременты в специальных мешках обратно в базовый лагерь.

Таким образом власти Непала отреагировали на растущее число жалоб на количество отходов человеческой жизнедеятельности, устилающих маршруты на гору, которые не могут естественным образом разложиться из-за экстремально низких температур.

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