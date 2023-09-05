Исследования показывают, что лавины в Гималаях становятся причиной растущего числа смертей и угрожают безопасности альпинистов. Об этом пишет The Guardian.
Эксперты предупреждают, что высокогорный альпинизм сопряжен с лавинным риском, но глобальное потепление усугубляет опасность во время сезона восхождений в Гималайском хребте.
Согласно недавнему анализу, за последние пять десятилетий по меньшей мере 564 человека погибли в результате схода лавин при восхождении на вершины высотой более 4500 метров в Гималаях.
Если свести данные к 14 вершинам высотой более 8000 метров и нескольким другим вершинам высотой более 6000 метров в Гималаях, то в период с 1895 по 2022 год в альпинизме погибло не менее 1400 человек, 33% из которых произошли из-за лавин.
Алан Арнетт, альпинист и летописец сезонов восхождений в Непале, сказал, что смертельные лавины на популярных вершинах, включая Эверест, Ама-Даблам, Манаслу и Дхаулагири, не начались недавно. "В горах сходят лавины. Это происходит уже несколько десятилетий", - сказал он.
Однако частота и время схода недавних лавин могут быть предзнаменованием того, что ждет альпинизм в Гималаях в будущем в условиях глобального потепления.
Сезон восхождений в центральных Гималаях, где расположено большинство других популярных альпинистских вершин, традиционно длился в ясную погоду с марта по май, перед сезоном муссонов и после него с сентября по ноябрь. Это совпадает с сезоном циклонов в Индийском океане и до недавнего времени не вызывало серьезной обеспокоенности.
"Горная местность Гималаев обычно защищена от воздействия циклонов, возникающих в Индийском океане, поскольку циклоны теряют силу, двигаясь по суше. Однако иногда циклоны воздействуют на внутренние районы Гималайского нагорья, вызывая обильные снегопады и даже приводя к человеческим жертвам", - сказал Арун Бхакта Шреста, ученый-климатолог из Международного центра комплексного развития гор.
"В ответ на быстрое потепление в Индийском океане муссоны стали более неустойчивыми, с короткими периодами проливных дождей и продолжительными засушливыми периодами, а частота, интенсивность и продолжительность циклонов в Аравийском море увеличились - и они быстро усиливаются как в Аравийском море, так и в Бенгальском заливе", - сказал Рокси Мэтью Колл, климатолог из Индийского института тропической метеорологии.
В связи с резкими изменениями в характере муссонных осадков и более частым и интенсивным формированием циклонов в быстро нагревающемся Индийском океане, когда-то предсказуемый сезон восхождений все чаще нарушается этими мощными штормовыми системами.
"В 1996 году, когда у нас произошла катастрофа на Эвересте (восемь альпинистов погибли во время снежной бури, в 2015 году на основе этой истории вышел фильм, - УНИАН), это просто окончательно закрепило тот факт, что нужно учитывать то, что происходит в Бенгальском заливе. Если там циклон, вы должны за ним наблюдать. За последние пять лет четыре из них нам приходилось о чем-то беспокоиться в Бенгальском заливе во время пикового сезона восхождений на Эвересте", - сказал Крис Томер, метеоролог и синоптик альпинистских экспедиций в Гималаях.
Данные свидетельствуют о том, что популярные вершины в центральных Гималаях, включая Аннапурну и Эверест, а также те, которые находятся под расширенным влиянием муссонов, такие как Нанга Парбат в западных Гималаях, уже представляют очень высокий лавинный риск для альпинистов.
Свежие и обильные снегопады являются одной из основных причин схода лавин, а когда в этих горах случаются несезонные штормы, опасность и вероятность гибели людей также возрастают.
Томер, занимающийся прогнозированием почти два десятилетия, сказал: "Не то чтобы 20 лет назад погода не была сложной, но было действительно интересно увидеть количество снега на Манаслу и Дхаулагири за последние пару лет. Они выделяются одними из самых экстремальных погодных условий за последние несколько лет".
Риск схода лавин также усугубляется глобальным потеплением. Согласно исследованию 2018 года, в котором годичные кольца использовались в качестве косвенного показателя, в отсутствие долгосрочных наблюдений для восстановления истории снежных лавин в индийских Гималаях более высокие температуры зимой и ранней весной привели к увеличению частоты лавин.
Кроме того, исследование 2021 года показало, что лавины могут стать более смертоносными: асфиксия и травмы все чаще становятся причиной гибели людей в лавинах в условиях меняющегося климата, поскольку более высокая плотность снега в более влажных лавинах может ограничивать дыхание полностью закопанных жертв. Тупая травма и вторичные травмы также могут стать более частыми по мере того, как становится тоньше снежный покров и увеличивается неровность местности.
Гималайский хребет нагревается в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и эксперты предполагают, что нестабильность снежного покрова, вызванная температурой, ведущая к увеличению лавинной активности, может продолжаться и в будущем.
Из-за отсутствия долгосрочных наблюдений и плохой документации, а также ограниченного понимания сложных взаимосвязей между климатом и потенциальными триггерами, устойчивый рост смертности от лавин на данный момент нельзя однозначно объяснить каким-либо одним фактором, предупредил Якоб Штайнер, гидролог из Консорциума Гималайских университетов и Университета Граца в Австрии и один из авторов недавней статьи.
"Происходит так много других вещей, что сложно сказать, что это всего лишь изменение климата. Но следы его можно увидеть. Мы выполняем эту работу [подготавливаем исчерпывающую информацию о лавинах], потому что в конечном итоге хотим провести работу по установлению причин", - сказал он.
Таяние ледников - что известно
Как сообщал УНИАН, ранее группа ученых предупредила, что гималайские ледники Гиндукуш могут потерять до 75% объема к концу века из-за глобального потепления. Это повлечет как опасные наводнения, так и нехватку воды для 240 млн человек, живущих в этом горном регионе.
В 2021 году в Гималаях в результате схода ледника погибло 18 человек. Еще 200 человек считаются без вести пропавшими. В результате инцидента также сошла лавина, а в бассейне реки Алакнанда произошло наводнение.
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