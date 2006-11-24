Осторожно! Sony признала дефектными 8 моделей цифровых камер

Компания Sony объявила об отзыве 8 моделей цифровых камер Cyber-shot из-за неисправных сенсоров. По словам представителей японской корпорации, из-за неисправности владельцы камер могут столкнуться с трудностями при просмотре фотографий во время съемки, сообщает AFP.

В Sony заявили, что дефектные камеры будут отремонтированы бесплатно. Отзыв распространяется на модели Cyber-shot DSC-F88, DSC-M1, DSC-T1, DSC-T11, DSC-T3, DSC-T33, DSC-U40 и DSC-U50, выпущенные в период с сентября 2003 по январь 2005 года. При этом представители компании не уточнили, сколько именно устройств придется отозвать.

Сообщение об отзыве цифровых камер появилось спустя месяц после так называемого "батареечного скандала", когда крупнейшим производителям ноутбуков пришлось отозвать в общей сложности 10 миллионов аккумуляторов производства Sony.

Лента.ру