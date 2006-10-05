Самые забавные машины Парижского автосалона (фоторепортаж)

Стенды компаний Zest, Venturi, Bollore или Aixam на Парижском автосалоне похожи на декорации к мультфильму Flintstones или макеты для фильма “Звездные войны”.

Компания Venturi создает электромобили, похожие на кареты будущего Принца галактики, и минималистские авто с солнечными батареями, внешне напоминающие комфортные ковры-самолеты. Такое транспортное средство способно передвигаться со скоростью до 120 км/ч и автономно работать на протяжении 120 км, и, естественно, является на 100% экологичным. Экология, однако, современному человечеству влетает в копеечку: футуристичное чудо оценивается в 92 000 евро.

Родстер Zest, как будто слепленный из пластилина, обещает подарить своему водителю небывалые эйфорические ощущения от езды. Экипированный большими колесами и внушительным для малыша клиренсом в 19 см, этот находчивый багги развивает скорость в 110 км/ч и потребляет 4 л бензина на 100 км.

Пожалуй, самым большим его преимуществом является то, что за руль может сесть любой человек в возрасте от 16 до 96 лет без прав, так как его механизмы управления максимально упрощены и мало чем отличаются от органов управления детской игрушкой. Производитель склонен сравнивать его с автомобилями MINI и VW Beetle, однако в свою компанию эти подростки Zest не возьмут: пока еще не дорос. Только вот цена у багги вполне взрослая: 11 тыс. евро.

Один-единственный автомобиль Blue Car красуется на стенде компании Bollore. “Электрическая фея”, как называют это авто на родине, может похвастаться легким электродвигателем, который работает без подзарядки на протяжении 200 км, а его максимальная скорость составляет 125 км/ч при мощности моторчика 40 л.с.

Голубое авто так и остается пока голубой мечтой, так как продавать его пока не собираются.

Французская триада экономичного будущего Ligier, Aixam и Chatenet, оставив более изысканным коллегам дизайнерские упражнения, выпустила в массы незатейливые автомобили-букашки, на которых уже разъезжают прогрессивные парижане. Все эти колесные коротышки, которыми могут управлять люди без водительских прав, безопасны и очень комфортабельны.

Производственные мощности этих производителей колеблются от 6 до 13 тыс. автомобилей в год, а Chatenet отправляет 70% продукции за рубеж.

Любопытно, что создателем микролитражки в случае с Ligier стал в прошлом гонщик Formula 1, и он, по заявлению самой компании, использовал опыт спортивных автомобильных состязаний, создавая новые авто марки Ligier. От спортивности в этих “покемонах”, правда, мало что осталось. Карманные автомобили стоят около 12-13 тыс. евро., можно подумать, что “цена” водительского удостоверения просто включена в стоимость автомобиля.

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