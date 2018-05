NASA опубликовало видео запуска космического корабля с Байконура

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео запуска космического корабля "Союз МС" с Байконура.

Старт ракетоносителя состоялся в 4:36 по киевскому времени. Приблизительно через 9 минут после старта космический корабль отделился от ракеты-носителя, вышел на орбиту и взял курс на МКС.

LIFTOFF! Three humans are leaving Earth & are on their way to @Space_Station. Keep watching: https://t.co/rUrtFCMVVqhttps://t.co/Qgp4fu4OmX