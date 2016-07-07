NASA опубликовало видео запуска космического корабля с Байконура

11:11, 07 июля 2016
Наука и IT
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Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж очередной экспедиции.

Reuters

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео запуска космического корабля "Союз МС" с Байконура.

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Старт ракетоносителя состоялся в 4:36 по киевскому времени. Приблизительно через 9 минут после старта космический корабль отделился от ракеты-носителя, вышел на орбиту и взял курс на МКС.

Напомним, в состав экспедиции входят россиянин Анатолий Иванишин, американка Кэтлин Рубенс и японец Такуя Ониси.

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