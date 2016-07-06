Комиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на МКС (фоторепортаж)

Комиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который полетит на орбиту на 7 июля с космодрома Байконур.

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