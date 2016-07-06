Комиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на МКС (фоторепортаж)

10:46, 06 июля 2016
Наука и IT
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Комиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который полетит на орбиту на 7 июля с космодрома Байконур.

Reuters

В качестве основных членов экипажа утвердили россиянина Анатолия Иванишина, американку Кэтлин Рубинс и японца Такуи Ониши, говорится в сообщении "Роскосмоса".

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Запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) новой серии "Союз МС" намечен на 7 июля 2016 года. 

Напомним, астронавт Джефф Уильямс с борта Международной космической станции сфотографировал из космоса впечатляющее северное сияние.

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