Комиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на МКС (фоторепортаж)
10:46, 06 июля 2016Наука и IT
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Комиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который полетит на орбиту на 7 июля с космодрома Байконур.
Reuters
В качестве основных членов экипажа утвердили россиянина Анатолия Иванишина, американку Кэтлин Рубинс и японца Такуи Ониши, говорится в сообщении "Роскосмоса".
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Запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) новой серии "Союз МС" намечен на 7 июля 2016 года.
Напомним, астронавт Джефф Уильямс с борта Международной космической станции сфотографировал из космоса впечатляющее северное сияние.
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