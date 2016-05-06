В Антарктиде ученые нашли тонну останков динозавров
07:50, 06 мая 2016Наука и IT
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Группа ученых со всего мира обнаружила более тонны окаменелых останков динозавров во время экстримальной экспедиции в Антарктиде.
В Антарктиде нашли останки динозавров / flickr.com/noaaphotolib
Среди окаменелостей обнаружено множество останков морских рептилий, а возраст датируется периодом, когда жизнь динозавров на Земле подходила к концу - около 71 млн лет, пишет ABC News.
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Отмечается, что останки были сначала отправлены в Чили, а затем отправились в США, где будут изучаться в Музее естественной истории Карнеги в штате Пенсильвания.
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