В Антарктиде ученые нашли тонну останков динозавров

Среди окаменелостей обнаружено множество останков морских рептилий, а возраст датируется периодом, когда жизнь динозавров на Земле подходила к концу - около 71 млн лет, пишет ABC News.

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Отмечается, что останки были сначала отправлены в Чили, а затем отправились в США, где будут изучаться в Музее естественной истории Карнеги в штате Пенсильвания.