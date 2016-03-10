1+1 медиа запускает систему онлайн видео дистрибуции - OVVA.tv

OVVA.tv состоит из веб-платформы, на которой бесплатно доступен весь контент 1+1 медиа и партнеров сервиса (украинские производители и дистрибьюторы программного продукта), авторизованного видео плеера; а также - инструмента SUDUM - технологически-правовой системы, позволяющей бороться с пиратскими копиями видео-контента в реальном времени. Вся реклама на платформе продается через сейлз-хаус «Плюсы».

1+1 медиа - первая из украинских медиа-групп, которая создала подобный проект.

Платформа OVVA.tv будет доступна с любого устройства: смартфона, планшета, ноутбука, смарт ТВ, и в любой точке мира, где есть доступ к Интернету.

«Результаты тестовой работы первого месяца нас очень вдохновляют. Во-первых, благодаря OVVA.tv и SUDUM мы уже удвоили свой рекламный инвентарь, во-вторых - мы уменьшили количество пиратского контента на 92% по продуктам, которые были приоритетными для защиты (сериал "Хозяйка", шоу "Голос Страны" и другие)», - отметил Павел Педенко, руководитель проекта OVVA.tv.

Ресурс работает и уже доступен в тестовом режиме - OVVA.tv