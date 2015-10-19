Ученые выяснили, что по родимым пятнам на руке можно предсказать риск меланомы
11:49, 19 октября 2015Наука и IT
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По количеству родимых пятен на руке ученые могут оценить риск развития рака кожи - меланомы.
По количеству родимых пятен на руке ученые могут оценить риск появления меланомы / Фото: УНИАН
Как следует из доклада исследователей Королевского колледжа в Лондоне, у пациентов с более чем 11 родимыми пятнами на правой руке (в том числе на плече и предплечье) их количество по всему телу, как правило, превышает сотню, сообщает Би-би-си.
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По мнению ученых, это является индикатором риска заболевания меланомой, которая развивается вследствие аномальных изменений родимых пятен.
Как полагают исследователи, эти выводы помогут врачам быстро и точно определять пациентов, которым требуется особое внимание и углубленная диагностика.
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