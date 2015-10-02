Ученые выявили взаимосвязь между ростом человека и риском рака

К такому выводу пришли шведские ученые. Исследование, в ходе которого медики наблюдали 5 млн человек на протяжении более 50 лет, показало, что статистически такое соотношение существует, передает Би-би-си.

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При этом риск развития рака груди у высоких женщин выше на 20%, а риск развития меланомы у высоких людей обоих полов выше на 30%.

Связь между ростом и онкологическим риском выявлялась и в прошлом, однако до сих пор остается не объясненной.

Как говорит научный руководитель исследования доктор Эмели Беньи, прямой взаимосвязи между ростом и раком нет, однако высокий рост может служить маркером других генетических особенностей человека, которые могут быть связаны с заболеванием.

Как говорят эксперты, также допустима взаимосвязь между количеством клеток в теле человека и риском, что одна из них мутирует в раковую. "Рак - это мутация одной нормальной клетки. У высоких людей больше клеток", - говорит профессор Дороти Беннетт из Лондонского университета.

Основные рекомендации для того чтобы уберечься от рака, тем не менее, остаются прежними - не курить, сократить потребление алкоголя и правильно питаться, говорят медики.