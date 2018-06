Ученые представили "Древо жизни" более 2 миллионов видов живых организмов

Биологи из США представили "Древо жизни" около 2,3 миллиона видов живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), сообщает Лента.ру.

"Результаты своих исследований авторы изложили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Университета Дьюка в Северной Каролине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект представляет собой описание эволюционных связей 2,3 миллионов видов и является первым этапом на пути создания огромного каталога (аналога Wikipedia) для исследования 3,5 миллиарда лет эволюции жизни на Земле. Как отмечают ученые, их первоначальный вариант Древа жизни содержал менее 500 видов.

"Знание эволюционных взаимоотношений между организмами позволит специалистам получать новые препараты, улучшать урожайность сельскохозяйственных культур, а также прослеживать развитие ряда инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ-инфекции, гриппа и лихорадки Эбола", - подчеркивается в статье.

В проекте "Древа жизни" принимают участие одиннадцать научных и образовательных учреждений США. При его создании были использованы более 7,5 тысяч филогенетических исследований, опубликованных в период с 2000 по 2012 года в более ста научных журналах. При этом, как отмечают ученые, только в каждом шестом исследовании его авторы представили свои данные в цифровом виде.

Так, подавляющее большинство эволюционных деревьев представляются в виде PDF-файлов, которые невозможно занести в базу данных и объединить с имеющимися материалами. Ученые отмечают, что это приводит к разрыву между фактически имеющейся информацией об организмах и ее оперативной доступностью.

Это приводит, по словам ученых, к тому, что эволюционные взаимоотношения между различными видами не до конца ясны. В целом такое установлено лишь для примерно пяти известных науке видов. Работа ученых была поддержана Национальным научным фондом США, которое за три года выделит биологам 5,76 миллиона долларов.