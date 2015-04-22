Ученые оспорили первенство Дарвина в создании теории эволюции

Статья, подробно рассказывающая о недооцененных в свое время трудах, была опубликована в Biological Journal of the Linnean Society, пишет Газета.Ru.

В 1831 году Патрик Мэттью опубликовал книгу «Строевой корабельный лес и древонасаждение», в конце которой предположил, что отбор не только обеспечивает выживание наиболее приспособленных деревьев, но и может привести к изменениям видов в процессе исторического развития. Мэттью также предполагал, что после катаклизмов выживают немногочисленные примитивные формы, а при отсутствии конкуренции после катастрофы эволюционный процесс идет наиболее высокими темпами. Несмотря на революционность этих идей, они прошли практически незамеченными.

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Ученые заявили, что идеи Патрика Мэттью были существенно недооценены. Профессор Майкл Уил, один из авторов статьи о работе Мэттью, утверждает, что, если Дарвин использовал логику и четко выстроенную систему аргументации, чтобы убедить мир в своих идеях, то труд Мэттью отличается сжатостью, блестящими догадками и представляет собой настоящий образец дедукции. Чтобы восстановить историческую справедливость, профессор Уил собирается создать специальный веб-сайт, на котором будут опубликованы труды Патрика Мэттью.