Всю поверхность спутника Сатурна занимает подледный океан - ученые

Об этом свидетельствуют исследования астрономов, изучивших колебания при движении по орбите (либрации) Энцелада за много лет работы зонда Cassini, передает Lenta.ru со ссылкой на NASA.

Стоит отметить, что впервые ученые задумались о наличии воды на Энцеладе в 2015 году, когда Cassini сфотографировал гейзеры водяного пара и частиц льда из трещин на южном полюсе спутника. Но тогда они сочли, что вода присутствует лишь в этой области Энцелада.

Подчеркивается, что о глобальном характере океана астрономы узнали косвенным образом во время анализа либраций Энцелада на снимках, собранных Cassini с 2004 года.

Читайте такжеNASA показало снимок темной стороны Сатурна

Колебания измеряли, сравнивая изменение местоположения крупных объектов на поверхности спутника (например, кратеров) за несколько лет. В результате были обнаружены аномальные вибрации, постоянно сдвигающие Энцелад с правильной орбиты.

И только после компьютерного моделирования в NASA пришли к выводу, что интенсивность либраций может объясняться наличием слоя жидкости. Сейчас астрофизики пытаются понять, почему жидкость под поверхностью Энцелада не замерзает — вероятно, этому способствует приливный разогрев со стороны Сатурна.

Чтобы разобраться в этом феномене, команда Cassini запланировала на 28 октября спуск к одному из ледяных гейзеров на полюсе.

Стоит подчеркнуть, что наряду с Европой (спутником Юпитера) Энцелад считается основным кандидатом на место в Солнечной системе, где, кроме Земли и Марса, возможно зарождение жизни.