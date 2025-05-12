Эти автомобили являются достаточно популярными среди автолюбителей.

Если вы хотите приобрести подержанный автомобиль, однако сомневаетесь в выборе, издание Express назвало лучшие модели для такой покупки.

Mazda MX-5

Эксперты советуют обратить внимание на эту модель, ведь ее давно называют будущей классикой.

"Эта модель известна своей чрезвычайной надежностью, дешевизной запчастей и настоящим удовольствием от управления. С некоторыми подержанными экземплярами, доступными за чуть более 4 000 фунтов стерлингов (5300 долларов - УНИАН), MX-5 все еще остается одним из наших любимых вариантов на 2025 год", - отмечают в материале.

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Audi TT

Mk1 Audi с мощностью 225 л.с. можно приобрести примерно за 6000 долларов. В то же время эксперт Майк Брюэр говорит, что цена на этот автомобиль будет расти, поэтому модель уже скоро может стоить 13 тысяч долларов.

Ford Fiesta

Эта модель является самым продаваемым подержанным автомобилем в Великобритании, только в 2024 году было продано более 300 тысяч единиц.

"Автомобиль удерживает этот титул уже третий год подряд, доказывая, что любимая модель не потеряла популярности. Поскольку в Великобритании зарегистрировано около 1,5 миллиона Fiesta, автомобилисты могут относительно дешево приобрести запчасти, а расходы на страхование также низкие", - уверяют в Express.

Ford Focus

Этот автомобиль является одним из идеальных семейных универсалов. Также он имеет удобный багажник и достаточно места на задних сиденьях, чтобы взрослые и дети чувствовали себя комфортно.

"Модели Focus также оснащены множеством технологий, включая удобные информационно-развлекательные системы, круиз-контроль и подогрев лобового стекла", - подчеркнули в материале.

Toyota Corolla

Известный автомеханик Скотти Килмер считает, что эта модель является лучшим подержанным автомобилем на рынке, ведь известна своей надежностью.

"Если вы беспокоитесь о безопасности, то здесь повсюду есть подушки безопасности, это очень безопасные автомобили. К тому же, это небольшие четырехдверные автомобили, которые гораздо дешевле застраховать", - отметил он.

Nissan Qashqai

Отмечается, что спрос на внедорожники значительно вырос в последние годы, поэтому Nissan Qashqai является одним из лучших автомобилей на рынке.

"Просторный салон и хорошая топливная экономичность делают его идеальным для занятых семей, которые хотят перевозить много багажа", - подчеркивают в материале.

Range Rover Evoque

Те, кто имеют больший бюджет, могут обратить внимание на эту модель. Range Rover Evoque является роскошным и комфортным внедорожником.

"Автомобиль имеет немного больший дорожный просвет, что делает его еще лучшим внедорожником, чем Nissan", - подытожили в Express.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее были названы 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. В этот перечень вошли Toyota Prius, Honda Accord Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Lexus ES 300h и Toyota Camry Hybrid.

Также эксперты определили самые надежные автомобили с пробегом. Как оказалось, наиболее надежными являются японские машины. Первые места заняли Toyota и Lexus, а на третьей позиции оказалась Mazda.

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