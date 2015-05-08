Ученые допускают возможность зарождения жизни на спутнике Сатурна

Результаты своих исследований авторы опубликовали в ноябрьском номере журнала Geochimica et Cosmochimica Acta, а коротко с ними можно ознакомиться на сайте Space.com об этом сообщает Lenta.ru.

Один из авторов исследования Кристофер Гляйн считает, что его результаты увеличивают вероятность считать Энцелад кандидатом на роль второго источника жизни в Солнечной системе после Земли.

Планетологи использовали данные с аппарата Cassini, который взял пробы выбросов из гейзеров Энцелада. Анализируя полученные данные, ученые обнаружили высокое содержание в этих выбросах углекислоты и других соединений, что позволило предположить о содержании в водах спутника Сатурна множества минеральных веществ.

Эти материалы планетологи использовали для построения модели, описывающей химические свойства подледного океана Энцелада. Согласно полученным результатам, в океанской воде спутника примерно такое же содержание поваренной соли, как и в земном океане. Кроме того, в океане много соды и высокий уровень щелочности (показатель pH этой воды достигает 12).

Как отмечают ученые, высокая щелочность и большие концентрации соды означают, что в недрах океана происходят реакции серпентизации, что представляют собой взаимодействие горячих пород спутника и вод океана. В результате этого в воду выделяются углекислота, водород и металлы.

На Земле похожи на океан Энцелада условия существуют в озере Моно в Калифорнии. В водоеме много соли и соды, в нем не живет рыба. Однако там существуют необычные организмы, в частности бактерии GFAJ-1, терпимы к смертельным для других организмов концентраций мышьяка.

Ранее ученые с помощью компьютерного моделирования показали наличие на Энцеладе под слоем льда на глубине 30-40 километров океана. В недрах этого водоема расположены термальные источники, которые нагревают воду до температуры 90 градусов Цельсия. Также другим планетологам удалось проследить за тем, как вода из гейзеров Энцелада попадает в кольца Сатурна, а затем в атмосферу газового гиганта.

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