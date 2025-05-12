Он может стать самым ценным подарком, который когда-либо делало США иностранное правительство.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует принять в дар от Катара роскошный самолет Boeing 747-8, известный как "дворец в небе", для временного использования в качестве Air Force One.

Об этом пишет ABC News, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, самолет стоимостью около 400 миллионов долларов ранее принадлежал королевской семье Катара. Он будет переоборудован американским оборонным подрядчиком L3Harris для соответствия стандартам президентских перевозок.

План предусматривает, что после завершения президентского срока Трампа самолет будет передан в его президентскую библиотеку. Это должно произойти не позднее 1 января 2029 года, а любые расходы, связанные с его передачей, должны оплатить Военно-воздушные силы США.

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Юридические советники администрации Трампа считают, что соглашение не нарушает американскую Конституцию, поскольку самолет передается правительству Соединенных Штатов Америки, а не лично президенту.

О подарке могут объявить уже во время визита Трампа в Катар, который запланирован на этой неделе - с 13 по 16 мая.

Что известно о Boeing 747-8

СМИ окрестили этот самолет "дворцом в небе", поскольку он считается одним из самых роскошных самолетов в мире. Изначально рассчитанный на перевозку более 400 пассажиров, он был переоборудован для размещения лишь 76 пассажиров и 18 членов экипажа, чтобы обеспечить максимальный комфорт и роскошь для избранных лиц.

Главная лестничная клетка, соединяющая два этажа самолета, создает эффект двухэтажного дворца, а интерьер в оттенках синего и золотого придает самолету королевский вид.

Кухни ресторанного уровня рассчитаны на обслуживание десятков гостей, а мини-больница - для оказания медицинской помощи во время полета.

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