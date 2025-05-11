Если Россия продолжит атаковать, ее ждет новый пакет западных санкций.

После громких заявлений последних суток относительно переговоров в Турции Европа не изменила своего намерения ввести новые санкции против России, если на фронте в Украине с понедельника не заработает режим прекращения огня. Об этом на платформе Х пишет журналист британского отделения Bloomberg Алекс Викхам.

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, объявленное в субботу предложение по всеобъемлющему и безусловному прекращению огня должно заработать уже завтра, и Россия должна согласиться на него.

"Если Россия будет атаковать завтра, ожидайте решительного ответа Европы и США, включая санкции, как было договорено в субботу. Пост Трампа и твит Зеленского не меняют того, что было договорено", - написал журналист.

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Ультиматум о перемирии

Как писал УНИАН, в субботу президент Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы, которые посетили Киев, озвучил Кремлю ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Запада.

Реагируя на этот ультиматум, Владимир Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Турции, но не дал четкого ответа относительно 30-дневного перемирия.

Такая реакция Путина была прекрасным поводом для усиления санкций против России, однако вмешался Дональд Трамп, который в приказном тоне призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с РФ. При этом он проигнорировал тот факт, что Путин так и не согласился на перемирие.

После этого появилось новое заявление Владимира Зеленского, в котором он сообщил, что в четверг будет в Турции и будет ждать там Путина на прямые переговоры. Также он выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное перемирие.

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