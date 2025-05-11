Он призвал ее не волноваться за него.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своей маме в вечернем видеообращении к украинцам.

В опубликованном в своем Telegram-канале видео Зеленский говорил о дипломатических событиях и переговорах с партнерами. В конце ролика он напомнил, что в воскресенье, 11 мая, в Украине отмечают День матери. Он поблагодарил свою маму, призвав ее не волноваться за него:

"Мы все сегодня говорим "спасибо" нашим мамам - благодарим за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка, и за то, что каждый из нас всегда и при любых условиях ребенок, пока есть мама. Мама, спасибо тебе! Мамуль, не переживай - я поел, все нормально".

День матери в Украине

Как известно, в Украине День матери празднуют во второе воскресенье мая. Этот праздник установлен на государственном уровне - согласно Указу Президента №489/99 от 10 мая 1999 года.

Истоки современного Дня матери - в Соединенных Штатах Америки, где его основала активистка Анна Джарвис в 1908 году. С 1914 года в США он стал официальным праздником, а затем распространился по всему миру.

Во многих странах мира День матери тоже приходится на второе воскресенье мая - в частности в Соединенных Штатах, Канаде, Японии, Италии и Австралии.

В Украине существует также День отца - его отмечают в третье воскресенье июня.

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