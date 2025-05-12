Берлин настаивает на прекращении огня.

Несмотря на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, в Германии считают, что проводить мирные переговоры с Российской Федерацией стоит только после полного прекращения огня.

Как передает ntv-de, глава Федеральной канцелярии Торстен Фрай в эфире немецкого телеканала ARD заявил, что сначала Россия должна прекратить нападения на Украину. Кроме того, он призвал ввести новые санкции против Российской Федерации, если это будет необходимо:

"Сначала нам нужно прекращение огня и четкая приверженность к нему. Сейчас мы видим новую европейскую решимость в Киеве. И эта решимость также должна найти свое выражение в действиях".

На вопрос, что будет, если американский президент снова откажется от общей с европейскими лидерами позиции, Фрай ответил так: "Тогда нам просто придется продолжать разговор".

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Прекращение огня в Украине

Напомним, ранее европейские лидеры, включая Францию, Германию и Польшу, поддержали позицию Украины относительно необходимости прекращения огня перед началом переговоров. Они также предупредили, что в случае отказа России согласиться на 30-дневное перемирие, будут введены дополнительные санкции.

Кремлевский правитель Путин не хочет полного прекращения огня, за которое неоднократно выступал Трамп. Вместо этого он предложил возобновить переговоры в Турции.

В ответ Трамп заявил, что такая встреча может стать "большим днем", поэтому Украина должна "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Россией, даже без предварительного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам, но подчеркнул, что предпосылкой для них должно быть полное прекращение огня. Также он заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина в Стамбуле.

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