Попробуйте справиться очень быстро!

Головоломки - это не просто развлечение, а настоящий тренажер для мозга. Они проверяют нашу внимательность, скорость мышления и способность выделять детали среди однообразного шума.

В новой визуальной задачке одинаковые числа "683" разместили в шахматном порядке - черные и белые клетки, как на шахматной доске. Среди них спряталось лишь одно число, которое отличается от остальных.

Но найти его - не так уж и просто. Многие люди не могут справиться с задачей меньше чем за 8 секунд!

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Почему это так сложно? Потому что наш мозг быстро адаптируется к повторяющимся шаблонам - в данном случае к числу "683". В глазах начинает мерцать, контраст шахматных клеток вводит в заблуждение, а внимание "замыливается". В результате - цифра, которая отличается всего на одну деталь, остается незамеченной.

Подсказка

Ищите "633" - оно отличается лишь одной цифрой, вместо "8" в середине - "3". Все остальное абсолютно такое же.

Ответ

Число "633" спрятано в нижней левой части изображения.

Сложные головоломки

В этой головоломке от УНИАН вам нужно найти одно лишнее число среди похожих на вид чисел. Задача усложняется визуальной схожестью элементов и требует высокой концентрации.

Другая визуальная головоломка предлагает найти два нечетных числа среди сотни четных всего за 13 секунд. Задание проверяет внимательность, ведь числа размещены плотно и хаотично, что усложняет поиск.

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