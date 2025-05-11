Его источник находился в 135 километрах от границы.

Вечером в воскресенье, 11 мая, на территории Румынии, которая граничит с Украиной, в частности с Одесской областью, произошло землетрясение.

Как сообщают в Национальном научно-исследовательском институте физики Земли, природное явление произошло в 21:34:57 (по румынскому времени) в сейсмической зоне Вранча. Землетрясение магнитудой 4,4 возникло на глубине 125 километров, его интенсивность - III:

"Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 50 километров к западу от Фокшани, 59 километров к северу от Бузеу, 64 километра к востоку от Сфанту-Георге, 73 километра к востоку от Брашова, 87 километров к северо-востоку от Плоешти".

В Главном центре специального контроля уточнили, что источник землетрясения находится на территории Румынии, в 135 километрах от границы с Украиной. По классификации он относится к еле ощутимым. Тем временем жители Одесской области пишут в сети, что почувствовали толчки.

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Другие землетрясения

Как писал УНИАН, 24 марта в сейсмической зоне Вранча также произошло землетрясение, тогда его глубина была 129 километров, а магнитуда - 3,9 балла.

Явление произошло в 37 километрах к западу от населенного пункта Фокшаны, в 62 километрах к северу от Бузеу.

А в апреле мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Эквадоре. В результате этого пострадали по меньшей мере два десятка человек, также были повреждены здания в городе Эсмеральдас. Из-за опасного природного явления останавливали два нефтяных трубопровода.

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