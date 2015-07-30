На поверхности спутника Сатурна обнаружили загадочные красные полосы (фото)

Их увидели на фотографиях, переданных на Землю межпланетной станцией «Кассини», сообщается на официальном сайте NASA.

Фотографии были получены в апреле 2015 года, на них показаны крупные северные области состоящей из льда Тефии. В NASA отметили, что красные полосы присутствовали и на снимках, сделанных станцией ранее. Однако тогда они были едва видны из-за недостаточной освещенности северного полушария.

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Причина возникновения полос ученым неизвестна. По одной из версий, они представляют собой лед с химическими примесями. Также существуют предположения, что это результат выброса газа из недр Тефии или разломы, которые сами по себе не видны из-за недостаточного разрешения снимков.

Ученые отметили, что геологический возраст красных полос сравнительно невелик, потому что они пересекают более старые образования на поверхности спутника.

Согласно планам, более детальные фотографии красных линий «Кассини» удастся сделать в ноябре 2015 года.