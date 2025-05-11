Говоря о содержании кофеина в кофе, надо прежде всего учитывать размер порции.

Любители кофе, попивая напиток, часто задумываются, сколько кофеина содержится в их чашке. Издание Jason Deegan попыталось разобраться с этим вопросом.

Отмечается, что эспрессо отличается от обычного кофе способом заваривания. Эспрессо - это, по сути, концентрированная форма кофе, которую готовят путем пропускания горячей воды сквозь мелко смолотый кофе под высоким давлением. Поскольку для заваривания эспрессо берут большее соотношение кофейной гущи к воде, то оно содержит значительно больше кофеина по сравнению с обычным кофе.

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100 граммов эспрессо содержат около 212 миллиграммов кофеина, тогда как такое же количество кофе, заваренного обычным способом, содержит только 40 миллиграммов кофеина. Однако вы, вероятно, не пьете 100 граммов эспрессо за раз, поэтому в организм весь этот кофеин не попадает.

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Стандартная порция эспрессо объемом 30 мл содержит около 63 миллиграммов кофеина. Для сравнения, 225 мл заваренного кофе содержит около 96 миллиграммов кофеина. Поэтому, хотя эспрессо более концентрированное, фактическое содержание кофеина в типичной порции заваренного кофе все равно может быть выше.

Поэтому, сравнивая содержание кофеина в эспрессо и в обычном кофе, нужно помнить о размере порции: порция эспрессо намного меньше обычной чашки заваренного кофе.

Большая чашка кофе из капельной кофеварки обычно составляет 16 унций, что примерно эквивалентно трем порциям эспрессо. Это означает, что обычная чашка заваренного кофе может содержать до 200 миллиграммов кофеина, что значительно больше, чем в типичном напитке на основе эспрессо.

Однако если вы любите более крепкие напитки эспрессо, такие как тройной латте или ред-ай, вы можете получить гораздо более сильный кофеиновый эффект. С тремя порциями эспрессо вы получите около 190 миллиграммов кофеина, что ближе к большой чашке кофе.

Что выбрать - эспрессо или обычный кофе - зависит от ваших потребностей в кофеине. Если вы предпочитаете более насыщенный напиток, но в меньшем количестве, - выбирайте эспрессо. А если вы хотите большего, более длительного кофеинового заряда - обычная чашка заваренного кофе, вероятно, будет иметь лучший эффект.

Ранее УНИАН рассказывал, что нельзя добавлять в кофе. Определенные ингредиенты могут перебивать насыщенный натуральный вкус напитка, полностью портя его. Эксперты назвали продукты, которые никогда не следует добавлять в кофе. В частности, это продукты с высокой кислотностью, например фрукты.

Владелица кофейного бизнеса Лайла Гамбари категорически не советует добавлять красных фруктов с высокой кислотностью. Причина в том, что когда вы к кофе добавляете еще и молоко - оно может свернуться. Также не стоит лить в свой напиток искусственные сливки, в которых много гидрогенизированных масел, сомнительных загустителей и других химических веществ.

Еще один не лучший выбор - искусственные подсластители. Они могут сделать кофе вкуснее, но навредят вашему здоровью. Эксперты считают, что кофейный ритуал должен поддерживать ваше общее самочувствие чистыми, полезными ингредиентами, которые заряжают энергией и питают, а не химическими веществами, которые могут быть вредными для вашего здоровья.

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