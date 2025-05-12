Тимочко считает это очень опасной инициативой.

Украина не согласится на создание 30-километровой демилитаризованной зоны на фронте, поскольку это очень рискованно, а также приведет к потере территорий.

Об этом в комментарии Украинскому Радио заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, предложение спецпосланника президента США Кита Келлога свидетельствует лишь о его непонимании войны в Украине. Так, создание такой зоны будет предусматривать отвод войск на 15 километров в глубину украинского тыла и на 15 - в глубину российского:

"Это означает, что 30 километров вообще не будет войск. Для отвода бронетехники - это еще дополнительные 10-15 километров. Во времена АТО были моменты, когда это было на расстоянии 30 километров от линии соприкосновения. То есть, может быть до 45 километров. Мы понимаем, какие это огромные риски".

Тимочко отметил, что российские оккупанты устроят истерику, если демилитаризованная зона в Курской и Белгородской областях подвинется на их территорию, то есть за район поселка Теткино.

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"С другой стороны, в эту зону попадает и Покровск, и возле Харькова они оказываются, и за Волчанск заходят, и Херсон переходят, и много других моментов. То есть, это априори неприемлемая история. И это одна из версий, когда где-то далеко за океаном дяди смотрят на карту и думают, чтобы провести тоненькую черточку. Опять же - а как определить эти 15 километров географически на месте, топографически?" - добавил он.

Предложение Келлога

Напомним, ранее специальный посланник Дональда Трампа предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону между украинскими и российскими войсками.

Это предусматривает отвод обеими сторонами войск на 15 километров от линии фронта, образуя буферную зону, которую будут контролировать международные наблюдатели.

По словам Келлога, Украина готова к такому шагу при условии установления 30-дневного прекращения огня, которое впоследствии может быть продлено. Он считает, что после такого периода стороны могут воздержаться от возобновления боевых действий.

Однако стоит отметить, что Россия категорически отказывается от прекращения огня на 30 дней, а также не соблюдает перемирие, которое сама и объявила.

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