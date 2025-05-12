Его детали должны сообщить во время брифинга.

В воскресенье, 11 мая, Соединенные Штаты Америки объявили о заключении торгового соглашения с Китаем. Стороны пришли к согласию после двух дней переговоров в Женеве.

Как говорится в заявлении Белого дома, утром состоится брифинг, на котором раскроют детали нового соглашения. По словам министра финансов Скотта Бессента, стороны достигли значительного прогресса в очень важных торговых переговорах:

"Швейцарское правительство было очень любезно, предоставив нам эту замечательную площадку, и я думаю, что это привело к большой продуктивности".

Торговый представитель США Джеймисон Грир сказал, что скорость, с которой стороны пришли к согласию, свидетельствует о том, что разногласия могли быть не такими большими, как считалось.

Видео дня

"За эти два дня было сделано много работы. Просто помните, почему мы здесь - Соединенные Штаты имеют огромный торговый дефицит в размере 1,2 триллиона долларов, поэтому президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над решением этой чрезвычайной ситуации", - добавил он.

Торговая война США и КНР

Как известно, таможенная война между США и Китаем стала новым витком затяжного торгового конфликта, начавшегося еще в 2018 году. Нынешнее обострение вызвало волну политических и экономических последствий, которая охватила глобальные рынки, поставки и международные отношения.

В первой половине 2025 года администрация Дональда Трампа повысила пошлины на китайские товары до рекордных 145%.

Свое решение Вашингтон объяснил несправедливой конкуренцией со стороны Китая, демпингом на электромобили, микрочипы и сталь и нарушением прав интеллектуальной собственности.

В ответ КНР подняла пошлины до 125% на ряд американских товаров - включая сельскохозяйственную продукцию, медицинское оборудование, энергетику и IT-продукты.

Впоследствии в США заявляли о начале проведения переговоров по заключению торгового соглашения между странами.

Вас также могут заинтересовать новости: