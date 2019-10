Уфологи объединили усилия с армией США для изучения НЛО

По данным СМИ, речь может идти об анализе технологий гипотетических "пришельцев".

Организация по изучению НЛО To The Stars Academy of Arts and Science (TTSA) объединяет свои усилия с Сухопутными силами США для изучения внеземных технологий.

Об этом сообщает Popular Mechanics, передает Naked Science.

Организацию уфологов возглавляет экс-солист панк-рок-группы Blink-182 Том Делонг. Именно эта организация ранее опубликовала нашумевшие видео с участием неопознанных летательных объектов, подлинность которых подтвердили в ВМС США.

TTSA заключила «соглашение о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с командой по развитию боевых возможностей армии США с целью расширения матчасти TTSA и изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств армии».

Государственное финансирование такой деятельности не предусмотрено.

По мнению Popular Mechanics, речь может идти об анализе технологий гипотетических «пришельцев», однако никаких подтверждений этому нет.

