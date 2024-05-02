Союзникам Украины следует увеличить скорость операций и использовать слабые места в российской цепочке командования.

Долгожданный пакет помощи от США дает Украине надежду на то, что ее война с Россией наконец-то рассматривается как часть более широкой борьбы с участием Запада. В то же время, пишет The Times, чтобы продемонстрировать заинтересованность в создании стабильной, демократической и процветающей Украины, Запад должен дополнить пакеты помощи по крайней мере четырьмя направлениями.

"Во-первых, Запад должен правильно представить свои военные расходы - не как раздражающее посягательство на наш уровень жизни, а как достойную коллективную жертву, призванную сделать наши общества сильнее и устойчивее", - отмечает издание.

Так, например, издание предлагает организовать краудфандинг в Европе для покупки беспилотников. Кроме того, предлагается отправлять в Украину задержанные лодки с мигрантами, а также машины скорой помощи. Издание отмечает, что хотя все это вряд ли принесет победу в войне, но это не мелочи, и это стимулирует народное участие в украинском деле.

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Во-вторых, правительства тоже могут пойти на больший риск, чтобы сделать военную помощь более эффективной.

Как отмечает The Times, при подготовке украинских солдат по стандартам НАТО их часто "обучают другому виду войны, который не учитывает острую нехватку людей и боеприпасов на Украине, ее культуру импровизации".

Издание отмечает, что подготовку лучше проводить на западе Украины, а не за рубежом, а также следует нанимать для этой работы частных подрядчиков, бывших военных. То же самое касается технического обслуживания и ремонта предоставленных Западом автомобилей, который можно было бы быстро и эффективно проводить за линией фронта, а не отправлять поврежденные машины по железной дороге на военные базы на Западе, что занимает очень много времени.

Третий момент, отмечает издание, заключается в том, что украинцам и их спонсорам необходимо увеличить темп операций, поскольку россияне, наверстывают упущенное, находя способы нивелировать пользу от некоторых из высокотехнологичных вооружений, которые были переданы украинцам.

И четвертый момент возможностьиспользовать слабые места в российской цепочке командования. Как отмечате издание, слабым местом России является чрезвычайное недоверие между офицерами на местах и зачастую коррумпированным генеральным штабом.

"Это может обернуться выгодой для Украины, поскольку высвечивает проблему, которая с самого начала мешала российским военным действиям: длинные, хрупкие цепочки поставок, неэффективное командование и кремлевские укрывательства", - отмечает издание.

И оружие дальнего радиуса действия, направляющееся в Украину, должно быть использовано для нанесения ударов по всей этой цепи - по складам топлива, оружейным заводам, железнодорожным линиям, - подчеркивается в статье.

Оружие для Украины

По данным издания The New York Times, США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Эту информацию подтвердила посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, но не назвала количество ракет.

Кроме того, армия США имеет в избытке кассетные бомбы, и по мнению законодателей, Украине нужно передать больше таких боеприпасов.

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