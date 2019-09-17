Американские военные подтвердили подлинность видео с НЛО (видео)

Видеоролики с НЛО были сняты в 2004 и 2015 годах.

Военно-морские силы США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными летающими объектами, снятые американскими пилотами, являются подлинными.

Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

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На снятых в 2004 и 2015 годах видеороликах можно наблюдать, как два объекта выполняют сложные маневры, которые существующая современная техника осуществить не может.

Издание называет запечатленные на видео объекты "НЛО", однако американские военные считают их "необъяснимыми воздушными явлениями". Именно так ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военных объектов.

Напомним, одно из представленных видео было снято в 2015 году у восточного побережья США истребителем F/A-18E/F Super Hornet, использующим оптико-электронный прицельный комплекс Raytheon AN/ASQ-228. Другая встреча произошла в 2004 году над побережьем Калифорнии: во время наблюдения летчики не скрывали своего удивления и активно обсуждали, что именно они видят перед собой.

Как сообщал УНИАН, пилот Военно-морских сил США Райан Грэйвз рассказал изданию The Drive, что военные летчики встречают неопознанные летающие объекты в разных уголках Земли.