В больнице умер мужчина.

В одной из одесских больниц умер мужчина, который был ранен 29 апреля, когда российские военные запустили по городу баллистическую ракету с кассетной боевой частью. О том, что количество жертв возросло, сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего. Мои искренние соболезнования родным...", - написал он в своем Telegram-канале.

Также в социальных сетях распространяется видеообращение отца маленькой девочки, которая получила ранения 29 апреля. Ребенок перенес хирургическую операцию на сердце, его состояние очень тяжелое. Мужчина обращается к людям с просьбой молиться, чтобы маленькая Злата выжила и выздоровела. По некоторым данным, девочка в коме.

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Удар по Одессе 29 апреля: что известно

Вечером в понедельник, 29 апреля, российские оккупационные войска нанесли по Одессе ракетный удар, который пришелся на прибрежную зону в одном из элитных районов города. В это время в районе побережья было много людей.

Впоследствии стало известно, что удар нанесен, вероятно, баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Кассетные боеприпасы разлетелись на 1,5 км. По предварительным данным, взрыв произошел в воздухе.

В результате срабатывания боеприпаса погибли 5 гражданских лиц (двое из них умерли в больнице), более 30 - получили ранения. Были повреждены здание Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера", 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов, инфраструктурные объекты.

Среди раненых - двое детей (16-летний парень и девочка, которой еще нет 5 лет), беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, который является основателем и экс-ректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ). На территории дворца погиб проректор МГУ Борис Васильев.

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