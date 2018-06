В Роскосмосе заявили, что на МКС произошел выброс вредных веществ

В американском сегменте МКС произошел выброс вредных веществ из системы охлаждения в атмосферу станции.

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Роскосмос.

По данным ведомства, сегмент изолирован, весь экипаж МКС находится в безопасности в российской части станции.

"На американском сегменте Международной космической станции около 11.44 мск произошел выброс вредных веществ из системы охлаждения в атмосферу станции... Концентрация примесей в атмосфере российского сегмента МКС находится в пределах допустимых значений. Безопасность экипажа была обеспечена благодаря слаженным и оперативным действиям самих космонавтов и астронавтов, а также оперативных групп управления в Москве и в Хьюстоне", — говорится в сообщении Роскосмоса.

В то же время, в NASA уточняют, что в американском сегменте МКС не было утечки аммиака.

"Никаких признаков утечки. Экипаж сообщил о повышении давления в охлаждающем контуре", - сообщается в Twitter NASA.

Космонавт из Италии Саманта Кристофоретти написала в своем микроблоге, что в данный момент весь экипаж находится в российском сегменте МКС.

На борту МКС находится экипаж 42/43 экспедиций: американцы Барри Уилмор (командир) и Терри Вертс, российские космонавты Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров, а также итальянка Саманта Кристофоретти.

Recap: #ISS crew inside Russian segment after a coolant pressure alarm. No signs of a leak. Controllers are assessing. 11 a.m. EST TV update

Hey everybody, thanks for your concern. We're all safe & doing well in the Russian segment. Follow @Nasa for updates on @Space_Station today