Из-за утечки аммиака на МКС астронавты выйдут в открытый космос

Астронавты Томас Машбёрн и Крис Кэссиди выйдут в открытый космос в субботу, чтобы установить точное место утечки аммиака из системы охлаждения МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spaceflight101.

Выход в открытый космос начнется в 12.15 по Гринвичу и продлится около шести часов. Командир экипажа МКС, астронавт Канадского космического агентства Крис Хэдфилд будет контролировать действия Машбёрна и Кэссиди, находясь на борту станции.

Аммиак используется для охлаждения каналов энергоснабжения станции, которые обеспечивают МКС электричеством, при этом каждая панель солнечных батарей станции имеет свой независимый контур охлаждения. По предварительным данным НАСА, через 48 часов после начала утечки контур охлаждения, в котором она появилась, может отключиться.

В ноябре 2012 года астронавты на МКС столкнулись с утечкой аммиака из системы охлаждения электрораспределительных устройств, на которые поступает ток от солнечной батареи 2B. Японский и американский астронавты изолировали поврежденный участок системы, переключив шланги и клапаны системы циркуляции аммиака на резервную систему охлаждения, которая использовалась на ранних стадиях сборки МКС.