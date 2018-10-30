Зонд NASA, призванный "прикоснуться к Солнцу", побил рекорд близости к звезде

Зонд "Паркер" установил и новый рекорд скорости для объекта, когда-либо созданного руками человека: около 70 км/с.

Миссия НАСА, отправленная к Солнцу два с лишним месяца назад, приблизилась к нашей звезде на рекордно близкое расстояние - и продолжает движение.

Предыдущий рекорд принадлежал совместному американско-германскому спутнику «Гелиос-2»: в 1976 году тот приблизился к Солнцу на 42,73 млн км. Об этом пишет Би-би-си.

"Паркер", задача которого - "прикоснуться к Солнцу", пролетев сквозь солнечную корону, - должен подлететь к звезде примерно в семь раз ближе. В точке наибольшего приближения аппарат будет отделять от поверхности Солнца всего около 6 млн км - это в 25 раз ближе, чем орбита нашей планеты.

Попутно "Паркер" установил и новый рекорд скорости для объекта, когда-либо созданного руками человека: около 70 км/с.

Этот рекорд также продержался недолго: по мере приближения к Солнцу аппарат продолжает ускоряться, и, согласно расчетам, его пиковая скорость составит около 190 км/с (примерно 680 тысяч км/ч).

"Паркер" должен ответить на несколько вопросов - в частности, почему ускоряется солнечный ветер, и как заряженным частицам удаётся достигать околосветовых скоростей. Для этого ему нужно будет максимально приблизиться к Солнцу, окунувшись в верхние слои атмосферы звезды.

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По словам одной из руководителей миссии Николин Виалл, "у нас есть возможность засунуть градусник в самую корону (так называют внешние слои атмосферы Солнца - Би-би-си) и посмотреть, как поднимается температура".

От палящих лучей зонд укроет беспрецедентная термозащита: экран из многослойного углепластика толщиной около 12 см и сложная система из семи датчиков, задача которой - автономно, без сигнала с Земли, контролировать, чтобы аппарат всегда был повёрнут к Солнцу нужной, то есть защищенной, стороной.

Стоит "Паркеру" хотя бы частично высунуться за защитный экран - и аппарат, на создание и запуск которого потрачено 1,5 млрд долларов, рискует в лучшем случае выйти из строя, а в худшем - превратиться в сгусток плазмы.

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Чтобы понять, как 12-сантиметровый экран может защитить от разрушительного жара звезды, нужно помнить о разнице между теплом и температурой. Температура измеряет, насколько быстро движутся частицы, а тепло - общее количество переносимой ими энергии. Частицы могут двигаться с невероятной скоростью (высокая температура), но если их количество невелико, то и передать много энергии они не смогут. Например, вы можете безболезненно ненадолго засунуть руку в разогретую духовку - но не в кипящую воду.

В открытом космосе - в условиях почти полного вакуума - частиц, способных разогреть аппарат, ничтожно мало. Верхние слои солнечной короны чрезвычайно разрежены, и хотя температура там достигает миллионов градусов, защитный экран "Паркера" нагреется только до 1300-1400 градусов.

При этом сам аппарат будет работать в весьма комфортных условиях около 30 градусов по Цельсию, а "хвост" трёхметрового зонда, отвёрнутый от Солнца, и вовсе будет погружён в настоящий космический холод - около 130 градусов ниже ноля. Заднюю часть "Паркера" даже придётся нагревать дополнительно, чтобы могла нормально работать расположенная там электроника.