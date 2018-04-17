Самое крупное в истории исследование не раскрыло тайну феномена блондинок

Авторы исследования не смогли выяснить, почему блондинок значительно больше, чем белокурых мужчин.

Среди европейцев и их потомков шанс оказаться натуральной блондинкой у женщин в два раза выше, чем у мужчин - блондином. К этому выводу пришли участники самого крупного в истории исследования генетических особенностей пигментации у европейцев и их потомков, обобщившего данные почти 300 тысяч человек.

Как передает Русская служба Би-би-си, в ходе исследования были обнаружены 124 гена, влияющих на цвет волос человека. Его результаты опубликованы в журнале Nature Genetics. Это открытие может помочь криминалистам в расследовании преступлений.

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Авторы исследования в отчете признаются, что не смогли выяснить, почему белокурых женщин значительно больше, чем мужчин. Предыдущие подобные исследования привели к открытию лишь немногим более десятка генов, отвечающих за цвет волос.

Данные для нового исследования были предоставлены британским хранилищем биоматериалов UK Biobank, американской компанией 23andMe, занимающейся исследованиями ДНК, а также международным консорциумом Visible Trait Genetics и его партнерами в Нидерландах, Австралии и Италии.

Ученые выбрали европейцев из-за того, что цвет волос у них варьируется наиболее широко. Они обнаружили, что шансов оказаться черноволосым у европейского мужчины в три раза больше, чем у женщины.

Ученые считают, что это открывает новую область для исследований, которые могли бы чтобы определить, почему это происходит. Пока что самая убедительная версия ученых - это связано с тем, что для большинства женщин привлекательны мужчины с более темным оттенком кожи.

Опыты на мышах показали, что некоторые химикаты, стресс и гормоны влияют на то, как проявляют себя гены, отвечающие за пигментацию. Открытие 124 генов, связанных с цветом волос, также обнаружило их связь с различными видами рака - кожи, яичек, простаты и яичников.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили о неизбежности вырождения мужчин.