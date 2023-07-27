В документе уделено внимание и Польше с Украиной.

Журналисты узнали, как именно пропагандисты будут рассказывать россиянам об очередной годовщине Крещения Руси. О том, что в результатн российских обстрелов в Одессе был уничтожен Спасо-Преображенский собор, там не упоминают.

Об этом рассказали журналисты "Медузы", которые ознакомились с новой "методичкой", которую получили государственные и провластные медиа от администрации президента РФ. В ней говорится, что именно пропагандисты должны рассказать россиянам в материалах к очередной годовщине Крещения Руси, которая отмечается 28 июля.

Само Крещение следует называть "ключевым поворотом российской истории" и "точкой становления государственности", которое превратило "восточнославянские племена" в "единый народ".

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В документе уделено внимание и Польше с Украиной. В частности, короли первой якобы "насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях, чтобы раздробить народ и подчинить его себе".

Официальный же Киев в "методичке" назван "вероотступническим режимом", который ведет борьбу против Украинской православной церкви, чтобы "уничтожить духовные связи братских народов".

Исправить "ситуацию с православием в Украине", по оценке авторов методички, должен, конечно, Владимир Путин. Пропагандисты обязаны объяснить россиянам, что именно он якобы "вернул России миссию защитницы православной веры". В личную заслугу Путину также ставится "поддержка возрождения православия" и "реставрация церквей" в России.

Уничтожение Спасо-Преображенского собора в Одессе

23 июля во время ночной атаки, которую россияне осуществили различными типами ракет, в Одессе значительные повреждения получили Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и ряд других зданий и памятников в историческом центре города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Предстоятель Украинской православной Московского патриархата митрополит Онуфрий отреагировал на ночной удар РФ по Одессе. Он не осуждал Россию за обстрел исторической части города. Вместо этого он завуалированно утверждает, что "любой, кто целится в небо, в конечном итоге попадает в себя".

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