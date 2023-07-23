Не может быть никакого оправдания российскому злу, подчеркнул президент.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские захватчики нанесли очередной мощный ракетный удар по Одессе и региону, в областном центре был изуродован Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московский патриархат), кроме того, повреждено еще много зданий и машин, сообщалось о десятках пострадавших и одной жертве.

За ночь в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу - первая началась в 23:31. Несколько тревог длились недолго, а вот последняя затянулась - длилась с 3:43 до 4:45.

Ракетный удар по Одесской области сегодня - что известно

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о пусках крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных регионов. Кроме того, сообщалось о пусках в направлении Одесской области вражеских ракет Х-22.

По сведениям оперативного командования "Юг", противник использовал во время удара по Одесской области по меньшей мере пять видов ракет различного базирования: применил "Искандер-М" (баллистика), "Искандер-К", Х-22, "Ониксы" и "Калибры". Украинские силы противовоздушной обороны ликвидировали значительное количество вражеских воздушных целей.

Позже руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что враги запустили около 20 ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Последствия ночного удара РФ по Одесской области - что надо знать

В результате вражеской атаки есть разрушение портовой инфраструктуры, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, в частности, многоквартирные. Во многих зданиях Одессе повреждены крыши, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждения получили десятки машин.

Повреждены два памятника архитектуры. На одной из центральных площадей Одессы в результате попадания российской ракеты изуродован Спасо-Преображенский собор. Кроме того, поврежден Дом ученых и расположенные рядом здания. Также стало известно о разрушении частного дома. Из-под завалов достали женщину. Сообщалось, что она чудом выжила.

В городе есть обрывы линий электросетей, образовалось много воронок. Могут возникнуть проблемы с движением транспорта.

По состоянию на 5:25 было известно об одной жертве и 19 раненых, среди которых было четверо детей. Сообщалось о госпитализации трех несовершеннолетних и 11 взрослых. Позже в Национальной полиции сообщили, что в результате вражеской атаки в Одессе ранены 22 человека.

Одесский Преображенский собор серьезно поврежден - что известно

Здание собора было серьезно повреждено, возник пожар. Также были повреждены православные святыни. Из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери - это покровительница Одессы.

Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук заявил, что разрушения религиозного учреждения колоссальные - "попало в правую часть и пробило до минус первого этажа". По его словам, нарушен фундамент собора, центральные сваи, половина здания осталась без крыши, повреждена лепнина, вылетели все окна. "Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", - добавил архидиакон.

Реакция на удар России по Одессе - сейчас это стоит знать

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал атаку нескрываемым террором мирного города.

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО (противоракетной обороны - Ред.), а также ATACMS (баллистические ракеты - Ред.) - это поможет Украине", - отметил чиновник.

Местные власти уже также отреагировали на трагический обстрел - родным и близким жертвы выражены соболезнования.

Пальчук эмоционально прокомментировал серьезное повреждение собора россиянами.

"Русские твари попали в собор, который строила вся Одесса. Попало прямо в алтарь, все в хлам просто разрушено. Собора больше нет... спасибо, русские братья... спасибо, ваша святость (предположительно, речь идет о патриархе Кирилле - Ред.), что вы попали в самое сердце митрополита Агафангела (настоятель храма - Ред.). Богородица вам этого не простит", - заявил он.

Вражескую атаку также прокомментировал украинский лидер. "Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания русскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проигрывает. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. "Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями - с Одессой. Мы пройдем через это. Мы вернем мир. И для этого надо одержать победу над российским злом", - подчеркнул глава государства.

Справка УНИАН о Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Одесса уже теряла этот храм, который является крупнейшим в областном центре. Собор заложили в 1794 году, в 1808-м его освятили, а в 1936-м это религиозное сооружение было разрушено. Собор восстановили в 2005 году, он имеет статус памятника культурного наследия Украины, а также в текущем году был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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