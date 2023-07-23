Любой, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя, говорит Онуфрий.

Предстоятель Украинской православной Московского патриархата митрополит Онуфрий впервые отреагировал на ночной удар РФ по Одессе, во время которого значительный ущерб был нанесен подконтрольному УПЦ МП Спасо-Преображенскому собору.

Как говорится в заявлении на сайте УПЦ МП, Онуфрий не осуждает Россию за обстрел исторической части города. Вместо этого он завуалированно утверждает, что "любой, кто целится в небо, в конечном итоге попадает в себя".

Он также выражает "соболезнования в связи с этой великой трагедией" и призывает горожан к смирению.

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"Призываю всех вас, дорогие мои, к терпению и сугубой молитве. Смирим свой гнев, не давая ему превратиться в слепую ненависть. Не будем забывать, что, каким бы страшным ни был этот век, в конце концов одержит победу Божественная любовь, которую не под силу уничтожить ни лжи, ни насилию", – отмечает Онуфрий.

Преображенский собор - Одесса атакована, храм разрушен

В ночь на воскресенье, 23 июля, Российская Федерация нанесла ракетный удар по Одессе, применяя ракеты разных типов.

Один человек погиб в результате обстрела, 21 человек (среди них 4 – дети) пострадал. Семеро пострадавших – в больницах, среди госпитализированных ребенок в тяжелом состоянии.

В целом по городу, в частности, историческому центру, враг выпустил 19 ракет. Повреждены 44 дома, из них 25 - памятники архитектуры.

Значительные разрушения были нанесены Спасо-Преображенскому собору, который был передан в управление УПЦ МП в 2005 году. Поврежден фундамент собора, лепнина, крыша, выбиты стекла. В Министерстве обороны страны-агрессора ценично заявили, что причиной разрушения Одесского Спасо-Преображенского собора вякобы стало падение ракеты украинской системы ПВО.

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