Ликвидированы, в частности, четыре ракеты "Калибр", отметили в Воздушных силах.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские захватчики атаковали Одесскую область 19 ракетами разных типов, было уничтожено девять вражеских воздушных целей.

Уничтожены пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр", сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ВСУ добавили, что враги, в частности, запустили из временно оккупированного Крыма две баллистические ракеты "Искандер-М", а также пять крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" и пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

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Кроме того, оккупанты использовали:

четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (предположительно, с подводной лодки, расположенной в акватории Черного моря);

три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, пуски которых осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря.

В Воздушных силах добавили, что в течение текущих суток наша авиация нанесла более 15 ударов по объектам российских захватчиков, а также по местам сосредоточения техники и живой силы противника.

Важные новости Одессы - сегодня это стоит знать

В ночь на 23 июля россияне нанесли новый удар по Одессе. Сообщалось, что колоссальные разрушения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата, разрушен частный дом, а также повреждено еще много сооружений, в том числе Дом ученых. Стало известно, что в результате атаки погиб один человек, а 22 - получили ранения.

Российскую кровавую атаку уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил, что российскому злу не может быть никакого оправдания.

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