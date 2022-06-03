По словам Фейгина, серьезного плана действий на случай, когда Путина не станет, в РФ нет.

Все решения в РФ принимает Владимир Путин, а противоречия, возникающие в созданной диктатором системе власти этой страны, не найдут выхода.

Такое мнение высказал российский юрист Марк Фейгин, пишет "Сегодня".

"Имеет значение не как они противостоят друг другу, а объединятся ли по какой-то причине они вместе против одного-единственного человека - Путина, - к чему их сподвигают все. И Запад своими провокативными статьями о том, что Путин умер, там двойник. Я понимаю, что это пишут таблоиды, но это тоже способ воздействия, некая информационная война..., чтобы сподвигнуть все это окружение, чтобы они все вместе объединились и просто его убрали, а потом уже можно рассуждать, кто там "ястреб", кто там "голубь", - рассказал он.

По словам Фейгина, части российской армии уже надоело воевать и погибать - военные понимают, что никаких новых ресурсов не появится.

Что касается так называемой российской элиты, то для нее огромное значение имеет здоровье Путина, подчеркнул юрист. Сейчас в РФ, по его данным, нет фигуры, способной заменить диктатора.

"Не потому что он так велик, а потому что так сложились четвертьвековые обстоятельства, при которых он создал систему под себя. Любому человеку, выдвинутому из этой системы, нужно будет перекраивать все под себя, а это уже невозможно. Путин в самых благоприятных условиях заходил на свою должность - при Ельцине, когда Запад "целовался" что с Ельциным, что с ним", - сказал он.

Фейгин напомнил, что любой преемник Путина будет "заходить" в условиях войны, санкций и желания "всех их к чертовой матери убить".

"Поэтому здоровье Путина вызывает живейший интерес, потому что они не понимают, что делать, если вдруг его не станет. Никакого серьезного плана, как действовать, конечно, нет - при том, что они бы хотели из этой ситуации "выпрыгнуть". Они понимают, что цена день ото дня повышается", - резюмировал он.

Рак у Путина - что известно

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.