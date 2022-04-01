По данным журналистов, в медицинских кругах все чаще говорят о проблемах президента России со здоровьем.

Владимира Путина, которому в октябре должно исполниться 70 лет, теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект" к юбилею российского президента.

Где лечится Путин

По данным источников издания, с возрастом президент России все чаще стал наведываться в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на западе Москвы, в помещение, которое один из собеседников назвал "отделением персональных врачей".

"По прибытии его встречает больничное начальство, а потом передает в руки закрепленных за президентом докторов. Одним из таких докторов, к примеру, долго был Дмитрий Вербовой, судя по всему, он реаниматолог, по крайней мере в интернете он упомянут как автор руководства по скорой помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях. Видимо, Вербовой хорошо лечил Путина - тот сделал своего медика сначала заслуженным врачом России и замначальника своего медицинского управления, а затем уже и заместителем управляющего делами по врачебным вопросам", - говорится в расследовании.

Однако с годами врачи и сами стали чаще сопровождать Путина: они летают в его резиденции и замечены в поездках.

Кто врачи Путина

Значительную часть мая 2017 года Владимир Путин провел в своем любимом месте - Сочи, где во время хоккейного матча легендарный ветеран Павел Буре случайно врезался в президента РФ, и тот упал. В тот же день в санаторий "Русь", входящий в Управделами президента и расположенный как раз неподалеку от резиденции Путина, заселился некий Константин Аркадьевич Сим. Это травматолог-ортопед и, как утверждают журналисты, он один из лечащих врачей Путина.

"Парадоксально, но, много лет скрывая информацию о здоровье Путина, власти выложили в открытый доступ сведения о врачах президента. ... Договор между ЦКБ и гостиницами на размещение докторов публикуется на сайте госзакупок вместе с актами приемки оказанных услуг. В актах можно обнаружить имена врачей и даты их заселения в гостиницы за четыре года - с 2016 до 2020 гг. Из этих документов ясно, что медики, такие как Сим, летали именно к Путину - даты совпадают либо со временем официальных визитов президента в Сочи, либо с периодами его таинственных исчезновений", - выяснило издание.

В частности, журналисты узнали, что в 2016-2017 годах Путина в Сочи регулярно сопровождали в среднем пять врачей. Среди них такие личности, как лор Алексей Щеглов и инфекционист Ярослав Протасенко, штатный реаниматолог, нейрохирург, а также врач скорой помощи Сергей Снежко.

"Но периодически число медиков рядом с президентом драматически увеличивается. Как минимум, в двух случаях "Проект" может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины. 25 ноября 2016 года президент встречается в Кремле с актером Стивеном Сигалом, а потом исчезает вплоть до 1 декабря - сайт Кремля публикует "консервы" и сообщения о телефонных звонках. В этот момент в санаторий "Русь" последовательно заселяются сразу 12 медиков", - пишут журналисты.

Среди медиков - группа личных врачей Путина во главе с Вербовым, группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ во главе с завотделением Олегом Мышкиным, специалист нейрохирургического отделения Елена Раструсина, старшая медсестра Людмила Каденкова, реабилитолог Михаил Цыкунов.

После лечения, уже 1 декабря Путин обращался к федеральному собранию, а год спустя наградил Мышкина званием заслуженного врача России.

По данным издания, в 2019 году Владимиру Путину вновь потребовалась масштабная медицинская помощь. В выходные дни 30 ноября и 1 декабря он был в Сочи, однако на публике не появлялся. Тогда приехало рекордное количество медиков - сразу 13 человек, включая все тех же специалистов отделения нейрохирургии ЦКБ во главе с Мышкиным. Присоединились также специалист по травмам позвоночника Елена Денисенко и операционная медсестра Гульфия Абдулина.

Тогда же выросло и общее число постоянно сопровождающих президента врачей - в 2019 году их уже в среднем девять. Журналисты уверены, что проблемы президента России сводятся не только к позвоночнику.

У Путина рак?

В феврале 2019 года Путин и Лукашенко отправились кататься на горных лыжах на газпромовском курорте "Лаура". В те же дни в гостинице "Поляна 1389 Отель и Спа" жили два реаниматолога, невролог, дерматовенеролог, два лора и хирург.

"Этот состав врачей - очень характерный. Отоларингологи Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов - самые частые спутники Путина. Например, Щеглов за четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов - 35 раз и 166 дней. Эта бригада присутствует подле Путина как во время официального пребывания в Сочи, так и в моменты "исчезновений" главы страны. В августе 2017 года Путин надолго пропадает из публичного поля - с 8 по 16 августа. Все это время в Сочи были шесть медиков, в том числе Щеглов и Селиванов. Оба этих врача - очень важны для Путина", - сообщает издание.

По информации журналистов, Селиванов - хирург, как минимум до недавнего времени специализировался на онкологии и написал диссертацию о диагностике и хирургическом лечении больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста.

Лор Щеглов, судя по его диссертации, тоже хирург, и даже был замечен на фотографиях с Путиным. А в прошлом году его отца, Николая Щеглова, также хирурга, сделали депутатом Госдумы от "Единой России".

"Лор - а за Путиным, как говорилось, следует несколько докторов этой специальности, - это тот врач, который, среди прочего, может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические. Тогда подключаются хирург и онколог, считает израильский врач Михаил Фремдерман", - пишет издание.

Путин и сам публично демонстрировал интерес к проблеме рака щитовидной железы. В июле 2020 года он встретился с главой Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым - начальником старшей дочери Марии. Тот рассказал президенту РФ о новом гормональном препарате "Тироджин". "Выздоровление 95-98%?", - спросил тогда Путин. Ответ был утвердительный.

"В медицинских кругах действительно говорят о проблемах президента со здоровьем. Особенно эти разговоры усилились в начале осени прошлого года, когда Путин повел себя особенно странно. ...внезапно сообщил, что должен уйти на изоляцию, потому де что вокруг слишком многие болеют коронавирусом. Новость стала сюрпризом даже для окружения президента. ... Делали ли президенту тогда какую-то медицинскую манипуляцию - неизвестно, но после этого он стал общаться с людьми на очень большом расстоянии - сидя по разные стороны огромных столов. Иными словами, если раньше Путин отдалялся от людей в переносном смысле слова, то теперь стал делать это самым непосредственным образом", - говорится в расследовании.

Ранее УНИАН писал, что СМИ отыскали новых родственников Путина и ознакомились с их состоянием.

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