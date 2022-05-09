По словам журналиста-расследователя, болезнь подтвердил один из олигархов в его окружении.

Президент России Владимир Путин имеет серьезные онкологические заболевания.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По словам журналиста-расследователя, болезнь подтвердил один из олигархов в его окружении.

"В 2014 году один из этих олигархов был буквально рядом с Путиным на том собрании, где он рассказывал о том, как хорошо будет завладеть Крымом. То есть человек достаточно близок к Путину. И есть запись, где этот олигарх рассказывает, какие у Путина серьезные онкологические заболевания", - отметил Грозев.

Ранее The Sun написала, что в ближайшее время Путин будет вынужден лечь "под нож", его ждет хирургическое вмешательство. В материале британского издания говорится, что у Путина болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. В случае длительного восстановления, власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву, секретарю Совбеза. 70-летний Патрушев считается ключевым архитектором военной стратегии по Украине и человеком, убедившим Путина развязать войну. Когда именно Путин попадет в больницу, неясно, но вряд ли раньше 9 мая, когда он намерен провести парад на Красной площади, пишет СМИ.

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