По словам политтехнолога, проблемы со здоровьем у кремлевского диктатора видны невооруженным глазом.

Информация о болезни российского диктатора Путина может быть инициирована его окружением для введения в заблуждение, однако наличие у него проблем со здоровьем видно невооруженным глазом.

Такое мнение высказал эксперт по управлению репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен, пишет сайт "Сегодня".

"Но то, что Путин не здоров, мне кажется уже видно невооруженным глазом. Я смотрел недавно юбилейный саммит ОДКБ, где Путин всех посадил представителей ОДКБ рядом с собой. Он не выглядел, как вождь, как сильный лидер. Он постоянно как-то облизывал губы, смотрел вниз. Было понятно, что ему тяжело выдерживать эту формальную историю, когда все поочереди читали с бумажек свою речь о том, как ОДКБ прекрасно себя будет чувствовать и как они все победят", - сказал Тизенгаузен.

По его предположению, Путин, вероятно, боится чем-то инфицироваться, поэтому некоторые встречи он проводит за 10-метровым столом.

"Это говорит о том, что он действительно боится, как минимум, каких то инфекций, боится заражений, боится покушение через определенные какие-то вещества. На сегодняшний день отравляющие вещества шагнули далеко вперед. Достаточно пожать руку и через некоторое время ты из сердечным приступом можешь умереть. И Россия, кстати, в этом плане продвинулась довольно далеко. И Россия демонстрирует вот эти все свои отравляющие вещества периодически", - говорит он.

Эксперт добавил, что Путин, понимая свои разработки, держится подальше от тех, кто потенциально может повлиять на его здоровье.

Чем болеет Путин

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.