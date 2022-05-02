Когда именно Путин попадет в больницу, пока неясно.

В ближайшее время президент России Владимир Путин будет вынужден лечь "под нож", его ждет хирургическое вмешательство.

На оперативном лечении настаивают врачи, утверждает таблоид The Sun.

В материале британского издания говорится, что у Путина болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. В случае длительного восстановления, власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву, секретарю Совбеза. 70-летний Патрушев считается ключевым архитектором военной стратегии по Украине и человеком, убедившим Путина развязать войну.

Когда именно Путин попадет в больницу, неясно, но вряд ли раньше 9 мая, когда он намерен провести парад на Красной площади.

Патрушев - давний подельник Путина, в сентябре 1999-го взрывавший жилые дома в Буйнакске, Волгодонске и Москве. Один из терактов удалось предотвратить бдительному жителю, который увидел подозрительных людей, носивших мешки в подвал. Он вызвал правоохранителей. Анализ показал "пары взрывчатого вещества типа гексоген". Позже на тот момент директор ФСБ Патрушев сообщил, что это были учения, а в мешках находился сахар.

Напомним, СМИ выяснили, что российская гимнастка и экс-депутат Госдумы РФ Алина Кабаева, которую называют любовницей Владимира Путина, родила от него двух сыновей.

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