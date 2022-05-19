Жданов говорит, что для Украины это хороший знак.

Информация западных СМИ о том, что российский диктатор Путин лично руководит войной против Украины - очень хороший знак для нас.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

Он напомнил, что российской "спецоперацией" руководят не военные, а политики.

"Кстати, для нас это очень хорошо. Чем больше политики углубляются в подробности войны, тем быстрее эта война будет обречена на поражение. Поэтому пусть [Путин] командует. Можно даже провести историческую аналогию. В марте-апреле 1945 года Гитлер делал то же самое. Еженедельно он менял фельдмаршалов, пытаясь тем самым достичь коренного перелома хода войны на восточном и западном фронтах", - говорит Жданов.

Эксперт также оценил перспективы нового наступления россиян на север Украины, в том числе Киев. Он утверждает, что такой угрозы нет, несмотря на обстрелы приграничных районов с территории РФ.

"Это разведка боем. И это попытка сделать невозможным для нас перебрасывание войск по этим направлениям на Донбасс. Такими действиями они фактически пытаются растянуть наши вооруженные силы вдоль всей границы", - отмечает он.

По мнению Жданова, российские оккупанты учатся воевать и поняли, что лучше давить на одном направлении, а в случае успеха - развивать его дальше.

"Поэтому, думаю, все, что будет дополнительно отмобилизовано в России и сформировано в качестве резерва, будет бросаться на Донбасс", - прогнозирует Жданов.

В отношении будущего контрнаступления ВСУ он говорит, что зависеть все будет от объемов и темпов поставок западного вооружения.

"Мы очень быстро учимся, так что с этим проблем не будет. Людей у нас достаточно, чтобы научить. То есть чем скорее западные партнеры нам пришлют технику и вооружение, тем быстрее мы сформируем ударную наступательную группировку. Думаю, что можно говорить где-то о конце июня - июле", - резюмировал эксперт.

Ранее британская газета The Guardian писала, что Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что, согласно западным военным источникам, принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала".