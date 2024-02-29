Сегодня российский диктатор выступил с обращение к парламенту, где рассказал о своих "успехах" в войне с Украиной.

Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля.

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано", — заявил Путин, подразумевая стратегический ракетный комплекс "Сармат", ракеты "Кинжал" и другие вооружения.

При этом кремлевский диктатор опроверг распространенную США информацию о планах России разместить ядерное оружие в космосе. По его словам, это "вброс", целью которого якобы является попытка "втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам".

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"Наоборот, призываем соблюдать не только все договоренности, которые имеются, но предлагали многократно усилить совместную работу", — заверил он, хотя ровно год назад в таком же послании к парламенту объявил о выходе РФ из договора о ядерном оружии (ДСНВ).

Кроме того, Путин подтвердил, что Россия применяет в войне против Украины "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал" и "Циркон". Диктатор утверждает, что данное оружие якобы подтвердило свои характеристики.

Ядерный шантаж России

Как писал УНИАН, с первых дней полномасштабного вторжения России намеренно подогревает опасения Запада по поводу возможного применения ядерного оружия, если ей не дадут спокойно уничтожить Украину.

Так, уже 27 февраля 2022 года Путин публично заявил, что отдал приказ перевести силы сдерживания (ядерное оружие) в особый режим несения боевого дежурства. Год спустя, 21 февраля 2023 года, выступая с ежегодным посланием к парламенту, Путин объявил о "приостановке" участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ядерном оружии), в рамках которого США и РФ установили лимиты на количество боеголовок и добровольно позволяли отслеживать статус ядерных арсеналов другу друга.

В середине февраля 2024 года власти США сообщили, что Россия, вероятно, разрабатывает противоспутниковое оружие, в основе которого может лежать именно ядерное оружие.

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