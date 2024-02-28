Отмечается, что порог применения ядерного оружия на самом деле ниже, чем когда-либо публично признавала Россия.

Путинский режим отрепетировал применение Россией тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой, свидетельствуют секретные военные документы.

Как пишет Financial Times, эксперты, просмотревшие данные файлы, описали порог применения ЯО, который на самом деле ниже, чем когда-либо публично признавала Россия.

"Мы впервые видим, что подобные документы публикуются в открытом доступе. Они показывают, что оперативный порог применения ядерного оружия довольно низок, если желаемый результат не может быть достигнут обычными средствами", - заявил директор Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

Отмечается, что просочившиеся в открытый доступ российские военные файлы включают сценарии подготовки РФ к вторжению Китая. Всего в сеть "утекло" 29 секретных документов, составленные в период с 2008 по 2014 год.

Хотя некоторые файлы датируются 10 и более годами, эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины.

В одном из документов излагаются достаточно широкие критерии потенциального ядерного удара РФ, включая высадку противника на территории России, поражение подразделений, ответственных за охрану приграничных территорий, или неминуемое нападение противника с использованием обычных вооружений.

Другие потенциальные условия включают уничтожение 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% ее атомных ударных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам.

Также в документах указывается, что российские военные также смогут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая "сдерживание государств от применения агрессии… или эскалации военных конфликтов", "остановку агрессии", предотвращение проигрыша российскими войсками сражений или территорий, и сделать российский флот "более эффективным".

Как заявил старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте вооруженных сил Джек Уотлинг, материалы направлены на подготовку российских подразделений к ситуациям, в которых стране может понадобиться возможность применять ядерное оружие, а не на установление свода правил его применения.

"На этом уровне требуется, чтобы подразделения поддерживали - в ходе конфликта - надежный для политиков вариант применения ядерного оружия. Это будет политическое решение",

По мнению экспертов, по отношению к Украине, у России, вероятно, будет более высокий порог для использования тактического ядерного оружия, так как Киев не имеет собственного ядерного потенциала или возможности начать наземное вторжение того же масштаба, как США или Китай.

Российские власти полагают, что ядерный удар по Украине, скорее всего, приведет к эскалации конфликта и к прямому вмешательству США или Великобритании, а "это последнее, чего хочет Путин", уверен экс-сотрудник НАТО и Министерстве обороны США Уильям Альберк.

Ядерная угроза со стороны РФ - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что западные страны могут переосмыслить вероятность ядерной угрозы со стороны Российской Федерации.

Отмечалось, что российские военные неудачи, возможно, заставили президента Путина серьезно задуматься об использовании тактического ядерного оружия как способа достижения победы – или, по крайней мере, предотвращения сокрушительного поражения в Крыму.

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