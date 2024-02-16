Это нарушит Договор о космосе 1967 года, сказал Кирби.

В Белом доме заявили, что следят за новым противоспутниковым оружием РФ. По их данным, оно находится в стадии разработки и еще не было развернуто.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не стал прямо подтверждать сообщения о том, что речь идет о ядерном оружии, но сказал, что оно "космического базирования" и что оно нарушает Договор о космосе 1967 года.

"Хотя я ограничен в том, что могу рассказать о конкретном характере угрозы, я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия. Это не активный потенциал, который уже развернут, и хотя стремление России к созданию этого конкретного потенциала вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет", - цитирует Кирби The Guardian.

Он отметил, что речь не идет об оружии, которое могут использовать для нападения на людей или причинения физических разрушений на Земле. "Тем не менее, мы внимательно следим за этой деятельностью России и будем продолжать относиться к ней очень серьезно", - подчеркнул представитель Белого дома.

Россия хочет вывести ядерное оружие в космос:

Вчера The Wall Street Journal сообщила, что члены американского Конгресса ознакомились с секретной информацией о планах России по разработке ядерного оружия для поражения спутников в космосе.

В Кремле заявили, что "никак не могут это прокомментировать". При этом они говорят, что таким образом Белый дом якобы хочет побудить Конгресс проголосовать за выделение дополнительной помощи Украине.

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